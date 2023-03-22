الحكيم يطالب بالضغط على دول المنبع بشأن الخزين المائي في العراق

2023/03/22 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم،

اليوم الاربعاء، بضرورة الضغط والتفاهم

مع دول المنبع فيما يخص الخزين المائي

في العراق، داعياً الى اعتماد ملف

المياه كملف سيادي.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

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