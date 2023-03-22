قطر.. مقتل شخص في انهيار مبنى بالدوحة

2023/03/22 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار مبنى في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين، بحسب السلطات هناك.

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