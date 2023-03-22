الإعدام لمجرمين اثنين بتهمة اختطاف سجاد العراقي

2023/03/22 | 14:59 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية – 964 أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الأربعاء، حكما بالإعدام غيابياً بحق متهمين اثنين عن جريمة خطف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية عام 2020.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالإعدام غيابيا بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف الناشط (سجاد العراقي) في مدينة […]

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