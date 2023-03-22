ترامب يدعو أنصاره للتوقيع على عريضة ضد قرار اعتقاله المرتقب وتقديم تبرعات لحملته الانتخابية

2023/03/22 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 74 مليون من مؤيديه، لتوقيع عريضة مناهضة لقرار اعتقاله المرتقب، كما طلب منهم تقديم تبرعات لحملته الانتخابية.ووفقا لوقع Business Insider، قام فريق ترامب يوم الاثنين، بإرسال بريد إليكتروني لأنصاره يطلب منهم التوقيع … Readmore

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