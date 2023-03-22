النزاهة الاتحادية: إصدار اكثر من 44 أمر استقدام بحق وزراء ومن بدرجتهم

2023/03/22 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة النزاهة الاتحادية إن عدد أوامر الاستقدام القضائية بناءً على تحقيقاتها خلال عام 2022 بلغت أكثر من 8485 أمرًا، نفذ منها 6689 أمرًا، وبنسبة إنجاز بلغت 87.16%.وفي تقريرها السنوي الذي اطلع عليه أوضحت الهيئة، أنّ “أوامر الاستقدام القضائية المدورة … Readmore

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