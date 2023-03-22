2023/03/22 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدريد – رويترزقال الحارس إيدرسون، إن حالة عدم اليقين بشأن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم المقبل تربك الفريق، مضيفاً أنه وباقي زملائه ناقشوا «الاحتمال الكبير» لتولي كارلو أنشيلوتي المسؤولية.وترك تيتي المنصب بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.وأصدر الاتحاد البرازيلي بياناً في فبراير/ شباط نفى فيه تقريراً عن توصله إلى اتفاق شفهي مع أنشيلوتي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2024.وقال إيدرسون للصحفيين قبل مباراة البرازيل أمام المغرب في 25 مارس: «هناك احتمال كبير أن يتولى أنشيلوتي المسؤولية».وأضاف حارس مانشستر سيتي أنه تحدث إلى بعض اللاعبين البرازيليين، الذين لعبوا تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد ومن بينهم كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو، الذين «أبلغوني بأنه مدرب استثنائي يعشقه الجميع، يملك مسيرة ناجحة للغاية، سيرته الذاتية تتحدث عن نفسها، سنرى في المستقبل القريب ما إذا كان سيصبح مدرباً لمنتخب البرازيل».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيدرسون يلمح لإمكانية تولي أنشيلوتي تدريب البرازيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيدرسون يلمح لإمكانية تولي أنشيلوتي تدريب البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).