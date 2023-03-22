اليورو يرتفع مقابل الدولار عقب تصريحات لاغارد

2023/03/22 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، الأربعاء، بعد تصريحات كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم «لا يزال مرتفعاً».وكسب اليورو 0.2% تقريباً، مقابل العملة الأمريكية.وقالت لاغارد: «لقد تجاوزنا بالفعل تعديلاً كبيراً في السياسة ومنذ يوليو/ تموز من العام الماضي، قمنا برفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس.



ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعاً، وزادت حالة عدم اليقين بشأن مساره في المستقبل».وأضافت: «هذا يجعل من الضروري وجود إستراتيجية قوية للمضي قدماً».وتابعت: «لكن يمكن للجمهور أن يكون على يقين بشأن شيء واحد: سنحقق استقرار الأسعار، وإعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض».وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، متجاهلاً الاضطرابات في القطاع المصرفي.



(وكالات)

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