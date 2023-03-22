بعد مسيرة امتدت 17 عامًا.. مسعود أوزيل يعلن اعتزاله لعبة كرة القدم

2023/03/22 | 15:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسعود أوزيل، لاعب منتخب ألمانيا السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم عن عمر يناهز 34 عامًا، وفقاً لبيان نُشر في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

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