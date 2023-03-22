من 400- 700 سرير.. خطة حكومية لتوسعة

2023/03/22 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– البصرة

كشف مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي، اليوم الأربعاء، عن وجود خطة لغرض توسعة المستشفى التركي في المحافظة.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم) إن "فترة تشغيل مستشفى السياب (التركي) ستكون أقل من سنة والعمل فيه تدريجي وسط أفضل الخدمات التي ستقدم للمرضى لكون المستشفى جديد وستكون فيه الخدمات على مدار الساعة"، مبينا أن "المستشفى ستكون سعته السريرية من 400 إلى 700".

وأشار الى أنه " هناك توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض مشاركة شركات لتشغيل هذه المستشفيات كإدارة عمليات والإشراف على الادامة لها والتنظيف".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد افتتح في وقت سابق مستشفى السياب والمعروف بـ "المستشفى التركي" بعد عملية بناء دامت أكثر من عشر سنوات.

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