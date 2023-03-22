2023/03/22 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ثلاثة توجيهات صارمة بشأن المأكولات والمشروبات في شهر رمضان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً للصلاحية المخولة إلينا بموجب المادة 4 من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 وتنفيذاً لأحكام المادتين 2و3 من القانون المذكور آنفا والتي نصت على أهداف ومهام وزارة الداخلية في توطيد النظام العام وحفظ الأمن الداخلي والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية في المحافظات كافة في إنفاذ التشريعات ذات الصلة، وللحفاظ على قدسية شهر رمضان المبارك والتقاليد الاجتماعية والعشائرية المحترمة في مجتمعنا، ولمقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا البيان الآتي:

‏1- يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الإجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية .‏2- غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.‏3- تغلق المطاعم والكافيهات والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار.‏4- تتولى الجهات المختصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة.‏5- يتعرض المخالف لأحكام القانون المنوه إليه بفقرات هذا البيان للمسؤولية القانونية والقضائية.

واضافت أنه "ينفذ هذا البيان من تأريخ صدوره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر ثلاثة توجيهات "صارمة" قبيل رمضان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر ثلاثة توجيهات "صارمة" قبيل رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).