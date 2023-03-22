2023/03/22 | 15:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qQgk7pZnUiM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 20 عاما على الحرب . بغداد وإقليم كردستان بين المغنم والمغرم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 20 عاما على الحرب . بغداد وإقليم كردستان بين المغنم والمغرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).