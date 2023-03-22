قصابو “الگرمة”: لن نرفع سعر اللحم كما فعلت محلات العشار (صور)

2023/03/22 | 16:00 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمة علي (البصرة) 964 حافظ قصابو “كرمة علي” شمال البصرة، على سعر اللحم رغم ارتفاع أسعار المواشي الملحوظ مع قدوم شهر رمضان، وبينما رفع بعض قصابي مركز المدينة الأسعار، فإن الباعة شمال المحافظة يقولون إنهم لن يرفعوا الأسعار وإن اضطروا للبيع بسعر الجملة.القصاب علي جمعة لـ شبكة 964: نشتري المواشي من علوة بيع المواشي […]

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