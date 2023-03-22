المرور تكشف عن خطتها في شهر رمضان المبارك

2023/03/22 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن خطتها خلال شهر رمضان المبارك.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، للوكالة الرسمية إن “مدير المرور العام وجه بتكثيف العنصر البشري والدوريات في التقاطعات والشوارع والساحات الرئيسية كافة، لاسيما مناطق التبضع والتسوق والمطاعم والمولات قبل الفطور بساعتين ومن بعد الفطور إلى ساعة متأخرة من الليل”.وأضاف، أن “هذه الدوريات مهمتها تسهيل حركة السير في المناطق والشوارع”، داعياً “المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور”.

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