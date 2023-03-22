تعليمات من الداخلية بشأن شهر رمضان

2023/03/22 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، عن التعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك.وقال الشمري في بيان تلقته ايرث نيوز، “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على المسلمين بالخير والبركة، أتقدم إلى شعبنا العزيز بالتهنئة القلبية الخالصة ، داعيا الله العزيز القدير أن يتقبل أعمالكم ، وكل عام وأنتم بألف خير”.[…]

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