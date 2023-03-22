"أسئلتي تحولت إلى سلاح لقتلي".. صحفيون يتحدثون عن التهديدات التي تعرضوا لها في العراق

2023/03/22 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، الضوء على المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون في العراق وكيف أن الكثير منهم اضطر لمغادرة البلاد خوفا من القتل.

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