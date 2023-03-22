السوداني يعود إلى العراق بعد اختتام زيارته إلى تركيا - عاجل

2023/03/22 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الى البلاد بعد اختتام زيارته الى تركيا والتي استغرقت 48 ساعة.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، التي رافقه فيها وفد حكومي رفيع".

وناقش السوداني خلال زيارته الى تركيا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تضرر العراق من الجفاف وحاجته الى المياه، فضلا عن طرح ملف ربط البصرة باوروبا من خلال سكة قطار عبر تركيا بالاضافة الى استعراض فرص الاستثمار لرجال الاعمال والمستثمرين الاتراك، فيما وافق الرئيس التركي بزيادة الاطلاقات المائية في دجلة لمدة شهر.

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