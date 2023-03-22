المرور تتحدث عن خطتها خلال شهر رمضان

2023/03/22 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن خطتها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "مدير المرور العام وجه بتكثيف العنصر البشري والدوريات في التقاطعات والشوارع والساحات الرئيسية كافة، لاسيما مناطق التبضع والتسوق والمطاعم والمولات قبل الفطور بساعتين ومن بعد الفطور إلى ساعة متأخرة من الليل".

وأضاف، أن "هذه الدوريات مهمتها تسهيل حركة السير في المناطق والشوارع"، داعياً "المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور".

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