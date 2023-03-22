نائب: اعلان انقرة اطلاق المياه للعراق بشكل مؤقت دون مستوى الطموح

2023/03/22 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار

النيابية، النائب رفيق الصالحي،

الأربعاء، الإعلان التركي باطلاق

المياه بشكل مؤقت دون مستوى الطموح،

مبينا ان اطلاق المياه من قبل الجانب

التركي كان مشروطا بعدم السما

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