خطة مرورية خاصة في شهر رمضان المبارك

2023/03/22 | 16:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الدوريات مهمتها تسهيل حركة السير.

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