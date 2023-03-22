دفعت تلوث الهواء إلى مستويات خطرة.. عاصفة رملية هائلة تجتاح الصين

2023/03/22 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاحت عاصفة رملية هائلة أجزاءً من الصين، مما أدى إلى ارتفاع تلوث الهواء فيها إلى مستويات خطرة.وحذّرت السلطات في بكين الناس من الخروج من منازلهم والبقاء داخلها، وتلقى السائقون تحذيرات بضرورة أخذ الحيطة بشكل أكبر بسبب تدني مدى الرؤية.

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