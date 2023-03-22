2023/03/22 | 17:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الناصرية: بغداد توافق على ضم أكثر من 40 الف قطعة ارض سكنية تمهيداً لتوزيعها على مستحقيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/22 | 17:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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