2023/03/22 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية جاءت خلال مهاجمة وكر لـ "داعش".

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