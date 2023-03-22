2023/03/22 | 17:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة العامة: تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان ساعة واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/22 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة: تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان ساعة واحدة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة: تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان ساعة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).