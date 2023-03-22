2023/03/22 | 17:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zItNRpg4YwI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن السيبراني.. هل يشكّل معضلة تكنولوجية؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمن السيبراني.. هل يشكّل معضلة تكنولوجية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).