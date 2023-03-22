2023/03/22 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف: انتخاب العراق لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة

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