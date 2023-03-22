الاتحادية تحسم جدل دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات

2023/03/22 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، صدور قرار بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات.

وقال مصدر مسؤول في امحكمة لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "ما تم تناقله من أخبار تتعلق بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات عار عن الصحة". وأضاف المصدر، أن " المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك"، لافتا الى أن " المحكمة الاتحادية تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني". وكان مجلس النواب، قد صوت في وقت سابق، على المادتين (15) و (16) من قانون الانتخابات.

وقرر مجلس النواب استئناف التصويت على مقترح القانون يوم السبت المقبل.

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