لبنان: الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد تدهور الوضع الاقتصادي وتدني الليرة

2023/03/22 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت القوات اللبنانية الغاز المسيل للدموع، الأربعاء، على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى البرلمان في بيروت للتظاهر ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

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