نادي ليون يؤكد دعمه للجزائري حسام عوار بعد تعرضه لإساءات عنصرية في فرنسا

2023/03/22 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، التعليقات العنصرية، التي طالت لاعبه، من أصول جزائرية، حسام عوار، بعد اختياره اللعب للمنتخب الجزائري.

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