2023/03/22 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا مدرب منتخب الشباب لكرة القدم عماد محمد، اليوم الأربعاء، الحكومة والجمهور العراقي لدعم المنتخب في مشواره المقبل بكأس العالم.وقال محمد خلال مؤتمر صحفي تابعه / المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادً لمونديال الشباب..



عماد محمد يكشف عن برنامجه التدريبي المركز الخبري الوطني.

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