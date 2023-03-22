2023/03/22 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K3PSclQaXm0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة رئيس جمهورية العراق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة رئيس جمهورية العراق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).