السوداني يكشف تفاصيل لقائه بالمستثمرين الأتراك: ملتزمون بإزالة المعوقات وهذا ما يخص التحويلات المالية

2023/03/22 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، التزام الحكومة بإزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في العراق.

وقال رئيس الوزراء للتلفزيون الرسمي، "عقدنا اليوم لقاءً موسعاً مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وأغلب الحضور هم متواجدون في العراق ويعملون منذ فترة طويلة واستمعنا إلى جملة من المعوقات التي تعترض عملهم وفي نفس الوقت بينوا اختصاصات ومجالات عمل شركاتهم".

وأضاف" من خلال هذا الاستعراض وجدنا أن أغلب هذه التخصصات وهذه الأعمال تقع ضمن أولويات الحكومة المؤكدة على تحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد من خلال تفعيل الصناعة الوطنية والزراعة ومشاريع الطرق ونقل الطاقة والمستشفيات".

وتابع، أن" الحكومة ملتزمة بإزالة وإزاحة جميع المعوقات وأعلنا أن وزارة الداخلية أعطت للسفارة العراقية في أنقرة والقنصليات في أسطنبول وغازي عنتاب صلاحيات لتسهيل منح سمات الدخول، وسنبحث تقديم مزيد من التسهيلات بخصوص التحويلات المالية عبر المصارف المحلية والأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزي".

وأشار إلى، أن" الحديث الآن بشقين: الأول منح سمة الدخول للمستثمرين ونحن حريصون على إبداء المزيد من التسهيلات، والثاني يتعلق بالعمالة التركية وهذه تخضع لموافقة وزارتي العمل والداخلية وأيضاً هنالك آلية لتسهيل منح الفيزا، وبالنسبة للعراقيين هناك انسيابية في منح التأشيرات من قبل الجانب التركي وهنالك شركات موجودة في أغلب المحافظات لمنح الموافقات وعبر آلية مطبقة".

ولفت إلى، أن" العراق جاد اليوم في توسيع وتطوير أوجه التعاون مع تركيا، وأجرينا خلال الزيارة مباحثات جادة ومثمرة وإعلان مشروع طريق التنمية من أهم ثمرات هذه الزيارة وهو مشروع حيوي ليس للمنطقة بحسب بل للعالم بأسره".

وحول ملف المياه أكد السوداني، أن" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ قراراً مهما بشأن زيادة الإطلاقات المائية والتي ستساهم في توفير مياه الشرب للمحافظات وهذا الملف سيخضع لقراءة فنية وتبادل وجهات النظر عبر لجان مشتركة لتأمين حصص عادلة ومنطقية في ظل ظروف الشحة لإيصال المياه إلى محافظات الوسط والجنوب".

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