النفط: نهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية عبر تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية

2023/03/22 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إعادة وحدة خاصة بتحسين جودة المنتجات النفطية إلى الخدمة في مصفى بيجي.

وأشاد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس في بيان للوزارة، بـ" الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة، الذي نجح في إعادة إعمار وتطوير المنشآت النفطية في شركة مصافي الشمال، واستئناف عمليات الإنتاج بعد تدميرها في وقت سابق من قبل العصابات الإرهابية".

وأضاف، أن"هذا الجهد تمكن من إعادة إعمار وحدة الأزمرة في مصفى صلاح الدين/2 في بيجي بطاقة (20) ألف برميل باليوم، وسيتم الإنتاج التجريبي مطلع أيار المقبل".

وأشار يونس إلى" أهمية تشغيل وحدة الأزمرة في تحسين جودة ودرجة الأوكتان لبعض المنتجات النفطية"، مبينا، أن" خطط الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية من خلال تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية، وإضافة عدد من الوحدات الإنتاجية".

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