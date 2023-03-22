توجيه عاجل من وزير الدفاع بشأن لياقة الضباط

2023/03/22 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الدفاع يوجه بإن تكون اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطاً اساسياً لترقية الضباط

وجه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، بإن تكون اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطاً اساسياً لترقية الضباط كافة دون اي استثناء مع مراعاة الحالات المرضية التي تثبت وفقاً لتقارير طبية رسمية.

وأكد السيد الوزير، أن ذلك من اجل رفع كفاءة قدرات ضباط الجيش العراقي البطل، وان يكونوا وفق الضوابط التي حددناها.

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