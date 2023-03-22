رئيس الجمهورية: أزمة المياه بالعراق تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي وتتسبب النزوح

2023/03/22 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ان :"أزمة المياه بالعراق تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي وتتسبب النزوح"..



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