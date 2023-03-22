نصر الله: شن إسرائيل حربا على لبنان قد يؤدي لمعركة في كل المنطقة

2023/03/22 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

اعترف الأمين العام لحزب الله، اليوم الاربعاء، بحادثة مجدو شمال إسرائيل عند تقاطع للطرق يبعد 35 كلم إلى جنوب شرق حيفا وأسفرت عن إصابة إسرائيلى بجروح خطيرة.

وقال نصر الله، في حديث لذكرى أسبوع حسين الشامي.



، تابعته (بغداد اليوم)، ان "صمت الحزب عن (حادثة مجدو) جزء من معركتنا السياسية والإعلامية والعسكرية".

واضاف نصر الله، ان "شن إسرائيل حربا على لبنان قد يؤدي لمعركة في كل المنطقة وسنرد سريعا على أي اعتداء".

وفى وقت سابق، اتهمت إسرائيل حزب الله اللبنانى بالوقوف وراء "حادثة مجدو" التي وقعت، الإثنين الماضى، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بشمال إسرائيل عند تقاطع للطرق يبعد 35 كلم إلى جنوب شرق حيفا؛ وأسفرت عن إصابة إسرائيلى بجروح خطيرة.

من جهته، قال المراسل العسكرى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوسى يهوشع، إنه يجب النظر إلى عملية تفجير العبوة الناسفة في "مجدو" بشمالى إسرائيل "على أنها ربما آخر جرس إنذار قبل الحرب ضد حزب الله".

وذكر يهوشع أن الحرب مع حزب الله ستشمل "على الأرجح" ساحات أخرى مثل قطاع غزة والضفة الغربية.

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