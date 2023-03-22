2023/03/22 | 18:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة النقل السورية، إن مطار حلب الدولي بات خارج الخدمة بسبب الأضرار التي سببتها غارة جوية إسرائيلية صباح الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب أضرار ناجمة عن "غارة إسرائيلية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب أضرار ناجمة عن "غارة إسرائيلية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).