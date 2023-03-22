في محافظتين.. ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة

2023/03/22 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاربعاء، ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في محافظتي ديالى وواسط.

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