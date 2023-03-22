فريق إيراني يقدم الخدمات الصحية مجاناً في نينوى بتنسيق مع الصحة والحشد

2023/03/22 | 18:39 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعفر (نينوى) 964 حظي عشرات المرضى في تلعفر غربي نينوى، الأربعاء، بخدمات طبية مجانية، على يد فريق طبي إيراني، قام بتبني بعض الحالات المستعصية لعلاجها في الخارج.التفاصيل: فريق طبي إيراني مكون من 15 طبيباً بتخصصات مختلفة، وصل الإثنين إلى تلعفر، لتقديم خدمات علاجية مجانية في مركز الشهيد الصدر بحي المعلمين، وبمعدل 8 ساعات يومياً.[…]

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