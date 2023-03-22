وزير الدفاع: اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطاً لترقية الضباط

2023/03/22 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، الاربعاء، بإن تكون اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطاً اساسياً لترقية الضباط كافة دون اي استثناء مع مراعاة الحالات المرضية التي تثبت وفقاً لتقارير طبية رسمية.

وأكد الوزير، بحسب بيان للوزارة أن ذلك من اجل رفع كفاءة قدرات ضباط الجيش العراقي البطل، وان يكونوا وفق الضوابط التي حددناها.

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