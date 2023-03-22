2800 معتقل خلال شهرين.. هل يتمكن الأمن العراقي من ضرب تجار المخدرات ومروجيها؟

2023/03/22 | 19:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد بيانات الأمن العراقي اتساع ظاهرة الاتجار بالمخدرات، لا سيما مع إلقاء القبض على 2800 مطلوب خلال شهرين، ومصادرة 100 كيلوغرام من المخدرات و1.5 مليون حبة من الكبتاغون.

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