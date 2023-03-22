2023/03/22 | 19:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VfnOB2TeBk8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انعقاد المؤتمر العلمي الإعلامي الأول في شبكة الاعلام العراقي | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انعقاد المؤتمر العلمي الإعلامي الأول في شبكة الاعلام العراقي | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).