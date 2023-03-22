أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب لقرار الفدرالي الأميركي

2023/03/22 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب ولكن يتم تداولها في نطاق ضيق نسبياً، اليوم الأربعاء، وسط حالة ترقب في الأسواق لقرار مجلس الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة الأميركي.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1941.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:36 بتوقيت غرينيتش، بعد انخفاضه بنسبة 2% في الجلسة السابق.

فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1944.10 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات التداول.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ يوم أمس الثلاثاء، اجتماعاً يستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية وسعر الفائدة الرئيسي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار في الساعة 21:00 بتوقيت بغداد.

ويأتي ذلك في وقت عصيب تمر به اقتصادات الدول الغربية، إذ تشهد الولايات المتحدة وأوروبا أزمة بنوك، كما أنها تكافح لخفض معدلات التضخم.

ويرجح خبراء أن المنظم الأميركي سيتخذ أحد هذين القرارين إما سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو يبقيه دون تغيير عند مستواه الحالي 4.5% - 4.75%.

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