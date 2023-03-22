رئيس الجمهورية يتحدث عن

2023/03/22 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف

رشيد، اليوم الأربعاء، أزمة المياه في

العراق بأنها "تشكل تهديداً كبيراً

للأمن الغذائي"، فيما لفت إلى أن مصادر

المياه الأساسية مستمرة في الانخفاض

بسبب سياسات المياه بدول

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