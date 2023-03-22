مماثل لإيرادات السويس.. العراق

2023/03/22 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقع عضو في غرفة تجارة بغداد، تحقيق (طريق التنمية) بين العراق وتركيا "إيرادات مالية كبيرة" للبلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طب أردوغان، أعلن أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته لأنقرة "بدء العمل على مشروع (طريق التنمية) الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، الذي وصفه بأنه "طريق حرير جديد".

وقال عضو غرفة تجارة بغداد سلام العبيدي في تصريح صحفي، إن :"الطريق في حال إتمامه يمكن أن يعود بإيرادات مالية ضخمة على العراق سنويا، على نحو مماثل لقناة السويس المصرية".

وأضاف العبيدي أنه "فضلاً عن تحول العراق لمنطقة نقل رئيسة بين آسيا وأوروبا، فإن السوق العراقية ستنتعش وسيكون هناك تنوع مهم يحتاج العراق له".

وتوقع العبيدي أنه "في حال جدية المشروع وعزم الحكومة العراقية المضي به، فإنه من غير المستبعد أن يرى المشروع النور خلال 4 سنوات، خاصة وأن هناك أجزاء واسعة من الطريق هي أراض سهلية بسيطة يمكن شق الطرق فيها بسهولة".

ورجح، أن "يوفر المشروع عشرات آلاف من فرص العمل داخل العراق بدءا من البصرة وحتى نقطة التقاء الطريق بالحدود التركية".

ويبلغ طول الطريق المستهدف في المشروع المُعلن نحو ألف كيلومتر يبدأ من موانئ البصرة أقصى جنوبي العراق المطلة على مياه الخليج العربي، وصولا إلى المثلث العراقي التركي السوري من جهة منطقة فيش خابور، ويبلغ الوقت المتوقع لقطعه في حال أنجز الطريق بين 12 و16 ساعة للسيارات، وأقل من ذلك للقطار في حال تم إنجاز سكة الحديد فعلا، والتي يوجد جزء كبير منها ويمكن أن يدخل ضمن خط الطريق بعد عمليات تأهيل تخضع لها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في بيان، إن :"أهمية الاتفاق بأنه سيحول العراق إلى محطة نقل كبرى للدول الأوروبية بعد تركيا".

وأضاف أن "الشحنات التي تصل بحراً عبر ميناء الفاو ستعبر إلى تركيا وأوروبا من خلال القناة الجافة، كما أنها ستنقل السلع التركية والأوروبية إلى العراق، ومنه إلى دول الخليج وإيران وسورية والأردن".

وأشار المرسومي، إلى أن "القناة الجافة تعد المشروع المكمل لميناء الفاو الكبير (في البصرة) المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه عام 2025".

وسينخفض زمن الرحلة البحرية للسفن المحملة بالبضائع من ميناء شنغهاي الصيني إلى ميناء روتردام، التي تستغرق نحو 33 يوماً بحراً إلى 15 يوماً فقط، عندما تنقل البضائع من شنغهاي إلى ميناء جوادر الباكستاني ثم إلى ميناء الفاو العراقي، ومنه عبر القناة الجافة إلى تركيا ثم إلى أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مماثل لإيرادات السويس.. العراق "طريق الحرير الجديد" بين الخليج وتركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مماثل لإيرادات السويس.. العراق "طريق الحرير الجديد" بين الخليج وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).