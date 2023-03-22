"ضربة قوية".. الإقصاء يهدد برشلونة من أبطال أوروبا

2023/03/22 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

بات نادي برشلونة الإسباني مهددا بضربة قوية تهدد مستقبله المالي والرياضي في الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية اليوم الأربعاء أن برشلونة يواجه خطر الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أضافت أن إدارة النزاهة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاطبت في 24 فبراير/شباط الماضي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للمطالبة بكافة التفاصيل في التحقيقات القانونية السارية ضد البارسا.

ويواجه برشلونة تهمة الفساد الإداري في منح 7 ملايين يورو لنائب اللجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيجريرا، وسيتم الفصل في القضية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أنه حال إدانة البارسا، فإنه سيكون قد اخترق المادة 50 من لوائح اليويفا التي تحظر على أي ناد القيام بأي نشاط يؤثر على نتيجة مبارياته المحلية أو القارية.

وتنص هذه اللائحة أيضا على عقوبة مدتها الإقصاء لمدة موسم واحد من المسابقات الأوروبية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على برشلونة الذي ينتظر مكافآت دوري الأبطال لتحسين وضعه الاقتصادي.

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