اتفاق نيابي لمنع اشراف الشركات الأجنبية على “سيرفرات” أصوات الناخبين

2023/03/22 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السياسي المستقل سعد المطلبي، عن اتفاق نيابي ضمن قانون الانتخابات لمنع اشراف أية شركة اجنبية على سيرفرات أصوات الناخبين.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” البرلمان والحكومة حريصان على ان لا تتكرر الاخطاء التي حدثت خلال عمليات العد والفرز الالكتروني سواء من حيث التلاعب بنتائج الانتخابات عبر سيرفرات لا تتواجد داخل العراق ” .

وأضاف ان “النقاشات داخل مجلس النواب ركزت على استبعاد أي شركة اجنبية بعملية العد والفرز الالكتروني وتسريع نتائج الانتخابات خاصة وان هذه الشركات غالبا ما يكون الوسط الناقل خارج العراق , مبينا ان ” النقاشات حددت ان تكون الشركة عراقية وتتواجد جميع أجهزتها داخل العراق بما فيها السيرفرات ” .

وأوضح المطلبي انه ” اصبح من المستبعد تماما العودة مرة أخرى للتعاقد مع الشركة الكورية التي إدارة عمليات تسريع نتائج الانتخابات السابقة” .

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