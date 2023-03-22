2023/03/22 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، اليوم الأربعاء، ان مشروع قانون الموازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، لم يصل الى اللجنة المالية لغاية الان .

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 لم يصل اللجنة المالية النيابية لغاية الان”.

وأضاف، ان ” الموازنة وصلت إلى هيئة رئاسة البرلمان الا أنها لم تصل إلى اللجنة المالية”، لافتا الى ان ” المدة الزمنية التي تستغرق إقرارها غير معلومة لغاية الان”.

وأشار الشمري، الى ان “مسودة قانون الموازنة العامة للدولة أرسلت من الحكومة إلى مجلس النواب ومر عليها خمسة أيام، الا انها لم تصل الى اللجنة المالية النيابية بعد”.

وتعتبر الموازنة الحالية، هي الأعلى في تاريخ العراق بقيمة تصل إلى 200 تريليون دينار بسعر 70 دولارًا لبرميل النفط الواحد، فيما كانت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: الموازنة الثلاثية لم تصل لغاية الان الى لجان المجلس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: الموازنة الثلاثية لم تصل لغاية الان الى لجان المجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).