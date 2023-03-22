2023/03/22 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون مقطعا يظهر طمس وجه لاعب كرة القدم الإيراني السابق، علي كريمي، من على أحد المنتجات الصحية بسبب موقفه من الاحتجاجات

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