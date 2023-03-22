مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر رمضان

2023/03/22 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك أعلن مكتب المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الأربعاء، ٢٢ آذار ٢٠٢٣ أن يوم غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

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