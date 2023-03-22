مكتب السيستاني يعلن ثبوت رؤية الهلال.. غداً الخميس أول أيام رمضان

2023/03/22 | 20:07 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – 964 أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني، الأربعاء، أن يوم غد الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان.وقال مكتب السيستاني في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: قد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة بعد غروب الأربعاء 29 شعبان في عدة أماكن في العراق وفي بعض المناطق المجاورة له وبذلك يكون […]

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